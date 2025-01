Golf PGA Tour | Fishburn e McCarthy guidano la classifica del Sony Open dopo le prime due giornate

Leggi su Sportface.it

In archivio anche la seconda giornata del, torneo del PGAdidi scena ad Honolulu, Hawaii, sul percorso del Waialae Country Club.le36 buche, al comando dellaci sono gli americani Patricke Dennycon il punteggio di -10. Alle loro spalle, staccato di un solo colpo (-9), c’è un terzetto composto dal giapponese Kensei Hirata e dagli americani Eric Cole e Paul Peterson. Più folto invece il gruppo che staziona a -8, in sesta posizione, guidato da Zach Johnson. Chi non sta brillando è il giapponese Hideki Matsuyama, che sogna il secondo trionfo consecutivoquelli di pochi giorni fa al The Sentry, sempre alle Hawaii. Bravo a superare il taglio (fissato a -3), è attualmente 42° con il punteggio di -4.Cosa bisogna sapere sulIl torneo di scena alle Hawaii è il primo di cinque eventi dell’Aon Swing 5 per il 2025 e mette in palio 500 punti FedExCup per il vincitore.