Golf, Gran Bretagna e Irlanda schiacciano i continentali. A 2 punti dalla vittoria con 10 singoli da giocare

Un mezzo k.o. tecnico quello subìtocompagine continentale durante la seconda giornata della Team Cup, una delle tante competizioni a squadre che stanno iniziando a popolare la programmazione annuale sia del PGA Tour che del Dp World Tour.Se durante il venerdì di gara il team GB & I (e Regno Unito) si era imposto nei fourball per 3.5 a 1.5 con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, durante il sabato non c’è stata storia per quanto riguarda i foursome, sia di mattina che di pomeriggio. Il parziale, dopo due giorni, infatti è alquanto sfavorevole per la squadra capitanata dall’azzurro Francesco Molinari: 11 a 4 per gli “isolani” e solamente una giornata davanti.Durante la mattinata gli unici a portare un punto in casa “continente” sono stati i francesi Matthieu Pavon e Romain Langasque, alternatisi bene durante tutta la durata del giro.