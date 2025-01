Ilrestodelcarlino.it - Gli infermieri intossicati al 118: “Danni fisici e psichici, altri si fanno avanti: faremo una causa civile”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 gennaio 2025 –siache psicologici, fortissimo stress sul luogo di lavoro e paura di ritorsioni. Questo il quadro dipinto dall’avvocato Davide Bicocchi che assiste, assieme alla collega Silvia Zanuccoli, alcune tra le dieci persone offese nel procedimento contro l’ex coordinatore del 118, Claudio Tacconi, accusato di lesioni, atti persecutori e, ora, anche di simulazione di reato. Ieri, la chiusura delle indagini preliminari. Per la Procura, ha somministrato psicofarmaci ai colleghi mettendoli nelle bevande, mentre questi erano in servizio con lui, per circa tre anni e mezzo, fino a novembre 2023. “Confidiamo in una richiesta di rinvio a giudizio. Mi riservo di accedere nuovamente al fascicolo, molto corposo, che ho visionato solo in fase interlocutoria di applicazione delle misure cautelari”, spiega Bicocchi.