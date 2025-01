Anteprima24.it - Getta dal finestrino 59 dosi si droga: pusher 33enne arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiIlAlbanese, bloccato eddai carabinieri in via Lazio a Vairano Patenora, nel casertano, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Appena i militari della Stazione di Vairano Scalo, impegnati in un posto di blocco in quel centro, gli hanno intimato l’alt per un controllo, l’uomo, prima di arrestare la marcia della sua Lancia Ypsilon ha velocemente aperto illato passeggero e con una mossa fulminea hato via un ovetto in plastica di colore arancione e un calzino arrotolato con all’interno altri quattro ovetti della stessa tipologia. Prontamente recuperati dai carabinieri, sono risultati contenere 28di cocaina, 24di crack e 7di hashish, tutte accuratamente confezionate con pellicola in cellophane.