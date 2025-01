Anteprima24.it - Fuoriuscita di ammoniaca da un’azienda: un morto e tre addetti intossicati

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI primi accertamenti dell’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, non avrebbero rilevato valori critici dio altre sostanze tossiche a Gricignano d’Aversa (Caserta), dove ieri c’è stata unadi gas all’azienda Frigocaserta in seguito alla quale è deceduto il lavoratore 19enne Patrizio Spasiano, mentre altri tresono rimasti lievemente. Dopo l’incidente, nel comune di Gricignano d’Aversa si è creata una situazione di allarme e angoscia tra i cittadini, con il sindaco Vittorio Lettieri che ha emesso ieri sera un’ordinanza contingibile e urgente valida fino alle 19 di oggi che invita i cittadini ad evitare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, a limitare la permanenza all’aperto, e a utilizzare mascherine idonee per proteggere le vie respiratorie.