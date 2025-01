Metropolitanmagazine.it - Francia, scontro fra due tram a Strasburgo: 50 feriti

Duesi sono scontrati nel tunnel che conduce alla fermata della stazione ferroviaria della città francese diquesto pomeriggio. Secondo quanto riferito dalla prefettura, ci sono almeno 20. «Il primo bilancio parla di 20in stato di relativa gravità». Le circostanze dell’incidente non sono ancora state chiarite.Mentre la prefettura locale aveva parlato di una ventina di, nessuno grave, il direttore del servizio dipartimentale di incendio e soccorso, René Cellier, ha precisato che «una cinquantina di persone» sono rimaste ferite.La sindaca di, Jeanne Barseghian, subito accorsa sul luogo dell’incidente, ha parlato di «numerose persone in stato di shock». «Non ci sono morti, non ci sonogravi – ha detto la sindaca, secondo il quotidiano locale L’Est Républicain – ma comunque sono numerosi io le persone in stato di shock».