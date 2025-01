Lopinionista.it - Forza Italia: Mulè, “Massima energia per raggiungere i nostri obiettivi”

GiorgioROMA – “Ci troviamo a metà del cammino della legislatura: mancano meno di mille giorni e il bilancio lo faremo alla fine, ma adesso è il momento di sprigionare tutte le energie di cui siamo capaci per dare corpo e sostanza al raggiungimento dei traguardi scolpiti nel nostro programma elettorale”. Lo ha detto Giorgio, vicepresidente della Camera e deputato di, intervenendo ad “Azzurri in vetta”.“Nei prossimi giorni alla Camera dei deputati – ha proseguito – guarderò dallo scranno della Presidenza l’approvazione della legge di riforma costituzionale in materia di giustizia, che introduce il principio della separazione delle carriere. Penserò a Silvio Berlusconi e sono certo che molti di voi lo faranno insieme a me. Penserò a quello che certamente è il principio motore di un’azione politica indirizzata a creare le condizioni per vivere un’migliore, una giustizia giusta, con i giudici indipendenti, terzi e imparziali.