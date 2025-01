Liberoquotidiano.it - Firenze, il folle processo contro un prete: 4 anni di tribunale sanati con 26 centesimi di euro

E dire che bastavano 26. Che non fanno manco un caffè al banco, nemmeno un pacchetto di caramelle, un quotidiano costa sei volte tanto: con 26, siamo onesti, non riesci neanche a sfilare un carrello nella colonna di quelli al parcheggio del super prima di fare la spesa. Che sono, oggi, anno domini 2025, 26? La chiave per capire la storia (surreale) che segue sta proprio qui, nel calendario che indica l'anno nuovo e pure il ventunesimo secolo: perché se i guai, per don Giuliano Landini, che è il presidente dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di, sono iniziati nel 2021 (e nel mezzo gli hanno contestato due presunti reati, lui è dovuto ricorrere a un avvocato e ilsull'Arno è pure arrivato a sentenza), con quei 26pagati a titolo di oblazione ha risolto, in pochi minuti, ogni cosa.