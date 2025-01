Tvzap.it - Fiocco azzurro per il famoso attore che diventa papà per la quarta volta 58 anni

Personaggi Tv.per il famosissimofrancese. Lui, 58, e la fidanzata, di 29, hanno dato il benvenuto al loro bebè, nato lo scorso martedì 7 gennaio 2025. Dopo tre figlie femmine, il divo del cinema ètodi un maschietto. Lui stesso ha annunciato la splendida notizia sui social. Vincent Cassel padre per laLo scorso 7 gennaio 2025 è nato il quarto figlio di Vincent Cassel, il primo con la compagna Narah Baptista e il quarto per l'francese. Dopo tre figlie femmine, è nato il primo maschietto. Un figlio il cui arrivo è stato annunciato via social lo scorso settembre dalla modella di origini brasiliane con cui la star del cinema francese fa coppia dal 2023.