Finto matrimonio su Instagram si rivela vero, è successo in Australia (e la sposa si è infuriata)

Una storia surreale ha scosso l’: una donna ha scoperto di essereta per davdopo aver partecipato a un presunto “-scherzo” organizzato dal suo partner per. L’uomo, un influencer con più di 17.000 follower, aveva convinto la donna che la cerimonia fosse solo un’operazione di marketing per i social media. Tuttavia, ilsi èto autentico, lasciando lafuriosa e tradita.La vicenda è iniziata nel settembre 2023, quando la donna ha conosciuto l’uomo su una piattaforma di incontri online. Dopo pochi mesi di frequentazione, lui le ha fatto una proposta diche lei ha accettato. Due giorni dopo, il partner l’ha invitata a partecipare a un evento chiamato “white party” a Sydney, chiedendole di portare un abito bianco. Quando sono arrivati, però, la donna si è trovata di fronte a una cerimonia intima senza altri invitati, solo un fotografo, un amico del fotografo e un celebrante.