Finanza, in Etiopia storico esordio per la Borsa valori

Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ufficialmente inaugurato le attività dell’Ethiopian Securities Exchange (Esx), la primadel Paese. “Questo è un nuovo inizio”, ha dichiarato il premier durante l’inaugurazione ad Addis Abeba, aggiungendo “faremo in modo che il mercato dei capitali abbia successo”, prima di suonare la campanella della. Su X, il primo ministro ha esortato ad investire in, Paese da lui definito “un’economia in rapida crescita con un potenziale immenso e una traiettoria dinamica verso la prosperità”. Il lancio del mercato azionario rientra nella strategia di liberalizzazione che il premier etiope porta avanti fin dal suo insediamento, nel 2018, nel tentativo di allentare il rigido controllo statale sull’economia nazionale e di risolvere la mancanza di apertura agli investimenti esteri.