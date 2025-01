Gossipnews.tv - Fabrizio Corona Sgancia la Bomba: Esce il Libro su Ilary Blasi e Francesco Totti!

Leggi su Gossipnews.tv

annuncia unrivelazione e pieno di dettagli su. Nuove scottanti verità in arrivo. Ecco quandotorna a far parlare di sé con l’annuncio di unrivelazione che promette di scuotere il mondo dello spettacolo. Presentato con un video sul suo profilo Instagram, il nuovo lavoro dell’ex Re dei Paparazzi si concentra sul clamoroso divorzio tra, approfondendo dettagli finora poco noti. Tra i protagonisti, emerge anche Cristiano Iovino, il personal trainer romano che avrebbe avuto un ruolo chiave in questa intricata vicenda.Nelaffronta il presunto rapporto trae Cristiano Iovino, che ha alimentato il gossip degli ultimi anni.ha sempre negato qualsiasi relazione oltre l’amicizia, ma Iovino, in un’intervista al Messaggero, ha dichiarato il contrario, definendo il loro rapporto una frequentazione intima.