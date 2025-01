Quotidiano.net - “Etilometri e alcoltest introvabili come le mascherine ai tempi del Covid”. Nuovo codice della strada, cosa sta succedendo nelle farmacie

Roma, 11 gennaio 2025 –in farmacialenei giorni neri del19, con l’entrata in vigore del‘firmato’ dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il 14 dicembre 2024. “Sì, di fatto stiamo registrando una sorta si psicosi – conferma al telefono con Quotidiano.net Luca Pieri, presidente nazionale dellecomunali Assofarm, 1.700 su 21mila -. In quattro giorni, a cavallo del capodanno, in sedici punti vendita abbiamo ‘bruciato’ 400”. E ieri “è arrivata una scorta di duemila pezzi. Prima del, se ne vendevano davvero pochissimi. La richiesta è scattata con le nuove regole”.e alcol Sulha ripetuto ormai molte volte il ministro Salvini, sono fiorite molte fake news, che chiamano in causa alcol ma anche farmaci (argomento, questo, collegato alle novità in materia di uso di sostanze).