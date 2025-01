Ennesimo pareggio per la Juventus Motta stecca anche nel derby col Torino | cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

Ildella Mole numero 183 considerando tutte le competizioni a partire dal 1929 tratermina 1-1, un risultato giusto per quanto visto e sostanzialmente inutile per tutte e due a livello di classifica,se per i granata, non perdere in questa fase storica, è sempre qualcosa da non buttar via. Del resto, ilha vinto solo una delle 37 gare ufficiali disputate contro lanegli anni 2000, perdendone 27. Si allunga invece a 22 la striscia di partite senza sconfitte dellacontro i cugini in tutte le competizioni, mentre si è fermata a tre la serie di clean sheet consecutivi della Vecchia Signora nel.Venendo ai singoli, con il gol segnato oggi, Yildiz è il primo giocatore a segnare sia all’andata che al ritorno neldella Mole dai tempi di Cristiano Ronaldo nel 2018/2019.