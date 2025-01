È un uomo anche lui | il caso del prete e della mamma di Ischia che ha lasciato per lui il marito

Leggi su Open.online

Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e, arriverà a Barano domenica. La sua sarà una missione difficile. Perché dovrà parlare di unche imbarazza la chiesa dell’isola. Una storia diventata pubblica prima di Natale e di cui parla oggi il CorriereSera. Riguarda une una parrocchiana sposata e madre di due bambini, che per l’in abito scuro hala famiglia. Lui ha 57 anni ed è il parroco di Schiavone e Pestaccio-Vetoliere, due contradezona. Èil vicepresidenteCaritas locale. Lei ha una quarantina d’anni e lo aiutava nelle pulizie. Il CorriereSera dice che monsignor Villano chiede rispetto «per tutti».«È unlui»«È unlui», si sente in giro. «Già, ma in questouno sfasciafamiglie», risponde qualcuno.