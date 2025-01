Ilveggente.it - È subito rivincita per Sinner: doppio schiaffo morale

Leggi su Ilveggente.it

, non ci sono dubbi: anche loro stanno dalla sua parte.Non ha certo vinto due Slam per caso o per fortuna, ma si può indubbiamente dire, stavolta, che in occasione del sorteggio dell’edizione 2025 degli Australian Open la dea bendata è rimasta per tutto il tempo al suo fianco. Perché, bisogna ammetterlo, Jannikproprio non avrebbe potuto pescare meglio di così.Èper(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon che ci siano avversari che un numero 1 al mondo debba temere più del dovuto, intendiamoci. Il campione azzurro ha ampiamente dimostrato di poter aggirare qualunque ostacolo e di trarre beneficio, addirittura, dalle sfide più ostiche. È confortante, tuttavia, sapere che i primi turni dello Slam inaugurale della stagione saranno, sulla carta, tutto sommato abbastanza semplici.