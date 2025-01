Liberoquotidiano.it - "Dopo 42 secondi". Caos Toro-Juve, cosa è successo dopo il fischio di inizio | Guarda

Chenon fosse una partita come le altre lo si è già capitoappena 42dald'. Entrambe le squadre non stanno vivendo un momento semplicissimo. I ragazzi di Vanoli, orfani del bomber Duvan Zapata, faticano a ingranare in campionato. I bianconeri, invece, sono reduci da una disfatta in Supercoppa italiana, quando si sono fatti rimontare dal Milan in semifinale. Il derby, però, rappresenta una ghiotta opportunità di riscatto per entrambe. Sarà l'ansia, sarà la voglia di mordere il pallone, maappena 42si è scatenata una rissa in campo. Protagonista il centrocampista bianconero Weston McKennie, con tutta la squadra di casa che si è riversata sul campo. Ma che? Stando a quanto riferito dall'inviato di Dazn, sembra che la panchina granata abbia perso tempo a restituire il pallone alla Vecchia Signora.