Calciomercato.it - Donnarumma all’Inter, Marotta studia il piano

Clamorosa voce di mercato con il possibile trasferimento dell’estremo difensore italiano in nerazzurro: la situazioneUn ritorno in Italia che non sembra così improbabile. Vista la situazione attuale con i rapporti in casa Paris Saint-Germain non idilliaci. Ecco dunque che rivedere Gigioin Serie A non sembra essere così impossibile.Inter,il colpo(LaPresse) – calciomercato.itUna voce non nuova: già a novembre si era parlato di una possibile separazione del portiere con i parigini e un eventuale ritorno a Milano, al Milan o un ulteriore ‘tradimento’ rossonero con passaggio. Una voce che si è intensificata nel corso di questa sessione di mercato. ‘Sky Sport’ sottolinea infatti come il club nerazzurro starebbe valutando con attenzione la situazione legata al portiere, in particolare per la prossima estate.