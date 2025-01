Ilfoglio.it - Donazioni, prestiti e legati privati impreziosiscono la Galleria d’Arte Moderna di Milano

New entries in GAM. La più grande collezione di opere dell’Ottocento in Lombardia, custodita in quel gioiello di museo civico che è ladi, si è appena impreziosita. Premesso che siamo di parte – per quel che ci riguarda la Gam, con la sua aria così parigina e i raffinati Appiani, Cremona, Previati, Segantini alle pareti, è luogo di bellezza da visitare più spesso che si può –, il museo merita un’occhiata attenta: i nuovi cinque arrivati della collezione permanente sono già in bella mostra per i visitatori (1.500 la scorsa domenica, per la giornata dei musei aperti). Sono pezzi non di poco conto, ma contano di più le storie (lasciti, comodati, acquisti) con cui sono giunti al museo, “che vive se acquisisce e acquisisce se sa attrarre”, dice al Foglio Paola Zatti, conservatore responsabile della Gam.