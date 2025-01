Ilrestodelcarlino.it - Dona un rene al marito: “Non vediamo l’ora di volare ancora insieme”

Reggio Emilia, 11 gennaio 2025 – “Da una settimana riusciamo a fare 10mila passi al giorno”. Sta affrontando la ripresa la coppia di campioni paracadutisti che era stata ricoverata il 18 dicembre per affrontare un delicato intervento chirurgico all’ospedale Sant’Orsola di Bologna: lei, Alessandra Bertozzi, 59enne originaria di Gattatico, hato unalDavide Coin, 57enne torinese. In passato la coppia ha conseguito nove record mondiali condivisi negli Stati Uniti, uno in più per lei in una gara solo femminile, un altro europeo per entrambi, nelle grandi formazioni sequenziali di paracadutismo. Si tratta di gruppi numerosi - anche oltre duecento persone - che si lanciano dall’aereo, disegnando nel cielo con i propri corpi suggestive figure geometriche. Al 6 novembre risale la loro ultima vittoria mondiale ad Eloy, in Arizona, con lanci da 5.