Superguidatv.it - Diamanti di Ferzan Özpetek supera i 10 milioni di euro e si conferma fenomeno italiano dell’anno

Leggi su Superguidatv.it

, la nuova opera cinematografica di, è il film. Con un incasso al botteghino di € 10.461.837 ed un totale di 1.427.225 presenze, è il titolo con il più alto incasso tra le pellicole italiane uscite nel 2024, rappresentando probabilmente il più grande successo dial box office. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.Il successo didiSolo nella giornata del 6 gennaio, alla sua terza settimana di programmazione,è arrivato in vetta alla classifica, con un incasso di oltre 750mila. Questo risultato straordinarioil film come il secondo maggiore incasso per un titolonel periodo post-pandemia,to solo da C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che ha incassato 37. Entrambi sono distribuiti da Vision Distribution.