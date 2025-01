Iltempo.it - De Luca contro il Pd: "Corro da solo e vinco". È il big bang democratico

A metà strada tra Crozza e Masaniello. Insomma, una figura semi mitologica, da film western minore, lo sceriffo "dimezzato", che ha intenzione di vendere cara la pelle, mezzogiorno di fuoco con vista sul Vesuvio. E di accompagnare la Campania ad un lungo contenzioso sul terzo mandato, sentieri di guerra. Senza dimenticare di mettere in piedi la sua riserva aurea: un nuovo partito, il mucchio selvaggio. Per continuare a dare le carte sotto mentite spoglie. Lo show di Vincenzo Deil giorno dopo, immaginifico e velenoso, una tempesta di fulmini. Il governatore alla fine decide di non usare la carta delle dimissioni per anticipare il responso della Consulta, troppo rischioso e con alte probabilità di vedersi annullare tutto. Giorgia Meloni, che alla fine ha impugnato la legge campana "Scurdámmoce 'o ppassato", lo costringe a sperare in un assist della Corte (che deciderà tra aprile e maggio).