Rompipallone.it - Dalla Serie B alla Premier League, due big fanno sul serio per il gioiellino dell’Inter

Leggi su Rompipallone.it

Due big disulper ilche ora gioca inB.Il calciomercato sta entrando nelle fasi calde. I club hanno bisogno di rinforzarsi e sempre più squadre dellaA stanno tentando di fare spese in.Oltre al Napoli, che ha chiuso per Billing del Bournemouth, il Milan ha messo da tempo nel mirino Rashford – con cui ha già intavolato dei contatti – così come la Juventus che del Manchester United ha puntato sia l’attaccante inglese sia Zirkzee, ma ha puntato i riflettori anche su Disasi del Chelsea.Lafa spese in Italia: occhi puntati suldi proprietàSe i club italiani hanno maggiori difficoltà nell’accontentare i calciatori dellaa causa dei ricchi stipendi percepiti, lo stesso discorso non vale all’incontrario.