Da passione a business di successo I trent’anni dell’azienda Lef Group

Dallaper l’elettronica all’Energia del Futuro. L’azienda Lefrappresenta 30 anni di innovazione. La realtà industriale è nata da un’idea e dalladi Leonardo Frabetti, è oggi un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’energia rinnovabile. Tutto ha inizio 30 anni fa, il 10 gennaio del 1995, quando Leonardo, affascinato da tutto ciò che è tecnologia, decide di trasformare la suae i propri studi in un’attività imprenditoriale, iniziata con la produzione di schede elettroniche, passando poi al campo delle energie rinnovabili, a cominciare da quella eolica per poi giungere al fotovoltaico. Negli anni, l’azienda è cresciuta costantemente, specializzandosi nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, ma sviluppandosi anche per quanto riguarda la costruzioni di impianti di riscaldamento e illuminazione, per il recupero e il riutilizzo dell’acqua, l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche e la progettazione di impianti di automazione industriale.