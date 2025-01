Ilnapolista.it - Conte non abbassa mai l’asticella. La sua lectio su Kvaratskhelia vale anche per la società

nonmai. La suasuper laLa conferenza stampa su(e in partesul Napoli) ha convinto persino chi ancora non si è del tutto convinto dell’immenso lavoro fin qui svolto daa Napoli. Sui social e non solo, è un plebiscito per l’allenatore.non si è sottratto alle domande sul georgiano. È stato chiarissimo. Non ha negato nulla. Non ha nascosto la propria delusione visto che proprio lui in estate si era speso in prima persona per Kvara. Non si è sottratto alle proprie responsabilità («non sono riuscito a fare raggiungere un accordo al Napoli e al calciatore). E ha così chiarito che gli attori in campo sono due: il club e il calciatore. Se l’accordo non è stato raggiunto, aggiungiamo noi, le responsabilità vanno ripartite: ciascuno con le percentuali che preferisce.