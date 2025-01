Dilei.it - Comincio il nuovo anno da sola dopo tanto tempo

Leggi su Dilei.it

Iniziare ununa rottura non è facile. Se la relazione è stata piuttosto lunga, siamo abituate a ragionare per due, dall’organizzazione della giornata, alle uscite con gli amici, alle vacanze, ai progetti per un futuro insieme. Fare i conti con la solitudine significa anche perdere le piccole cose di ogni giorno, i messaggi whatsapp, i video fatti insieme, le serate sul divano a guardare una serie, l’intimità ma anche la sensazione di sicurezza legata al fatto di poter contare su di lui.Ricomincia da te in 7 stepSentiamo dire da più parti che ogni fine è anche uninizio: è assolutamente vero, non è una banalità o un “contentino” per chi ha vissuto una delusione. Il nostro inizio è il, che ci vede libere e indipendenti.Lascia spazio al doloreMa come abbiamo il diritto di rialzare la testa con fierezza e amor proprio, abbiamo anche quello di sentirci giù, arrabbiate, depresse, incasinate.