Come finisce Beckett: la spiegazione finale

, trama edel filmè un film diretto da Ferdinando Cito Filomarino nel 2021 (già regista del film Antonia) prodotto da Luca Guadagnino. Un action movie italo americano che hatema centrale la “caccia all’uomo”. Protagonista John David Washington, star di Tenet, e April interpretata dall’attrice svedese Alice Vikander. Il film è stato girato in Grecia, esattamente ad Atene. A seguire:. La trama, ile ladel film.trama completae April, coppia di fidanzati americani, sono in vacanza in Grecia. A causa della turbolenta situazione politica preferiscono lasciare Atene per deviare il loro percorso tra le montagne poco abitate dell’entroterra. Dopo un grave incidente di auto, April muore ediviene oggetto di una implacabile caccia all’uomo da parte delle autorità locali, senza riuscire a comprenderne la ragione.