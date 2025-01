Fanpage.it - Chi è Anonimo italiano a Ora o mai più: il vero nome del cantante e la carriera dopo E così addio

è uno dei concorrenti di Ora o mai più, in onda su Rai 1 dall'11 gennaio. Il suoè Roberto Scozzi ed è un cantautore romano. Ha debuttato nel 1995 con l'omonimo album, trainato dal singolo E. In quel periodo, si esibiva indossando una maschera argentata per nascondere la sua identità, mentre il timbro della sua voce, simile a quello di Claudio Baglioni, attirava l'attenzione del pubblico.