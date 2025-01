It.insideover.com - “Chi controlla la Luna, controlla la Terra”: e parte la corsa alle onde radio del satellite

Leggi su It.insideover.com

La nuovaallo spazio prevede di essere un importante game-changer nell’economia internazionale e le società di telecomunicazione di tutto il mondo stanno già operando come protagoniste, non solo per puntare alla partita dell’internet viama anche, in prospettiva, a un obiettivo ancora più ambizioso: l’etere della. L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Itu) ha registrato . “Chilala”: eladelInsideOver.