Cgia | costi bollette a imprese +137mld

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.20 Leenergetiche potrebbero costare quest'anno alle13,7 miliardi in più del 2024, pari a +19,2%. Sono le stime delladi Mestre. La spesa complessiva toccherebbe gli 85,2 miliardi,di cui 65,3 per l'energia elettrica e 19,9 per il gas,e peserebbe soprattutto al Nord,dove si concentrano le. Le stime si basano su un' ipotesi del prezzo medio dell'energia elettrica di 150 euro per Mwh e 50 euro per il gas. Riguardo ai consumi, si è fatto riferimento ai dati del 2023, ipotizzandoli costanti per due anni.