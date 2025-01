Sport.periodicodaily.com - Cesena-Cittadella: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano Serie B 2024/2025. I romagnoli , in lotta per i play-off, dovranno vedersela contro i veneti in netta ripresa.si giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17.15 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI romagnoli decimi in classifica con 25 punti e stanno attraversando un periodo di flessione dopo l’exploit di inizio stagione. La squadra di Mignani è infatti reduce da tre sconfitte consecutive che hanno frenato la corsa verso i play-off, che comunque restano raggiungibili.I veneti si sono decisamente ripresi dopo una crisi che sembrava irreversibile. La squadra di Dal Canto è infatti risalita dall’ultimo al quindicesimo posto grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro dando una bella spinta verso la salvezza.