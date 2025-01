Ilrestodelcarlino.it - Cerredolo, riapre l’ufficio postale

Riaperto al pubblicodi. Solo pochi giorni fa il sindaco Leonardo Perugi, esprimendo il disagio della popolazione, aveva invitato Poste a terminare in fretta i lavori di ristrutturazione e a fissare la data della riapertura, più volta rinviata. Finalmente si è arrivati al dunque. Grazie al ‘progetto Polis’ sono stati eseguiti lavori di ammodernamento che consentono di accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Con il progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali" – finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Pnrr –di(e altri 36 uffici postali della provincia reggiana) diventeranno uno Sportello unico digitale di prossimità. I cittadini residenti o domiciliati potranno richiedere direttamente allo sportello i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, ovvero la banca dati unica del Ministero dell’Interno; i servizi Inps per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "Obis M" che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi "atti di volontaria giurisdizione" con la possibilità di presentare le istanze di "nomina amministratore di sostegno", "rendicontazione dello stato patrimoniale assistito", secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, in quanto soggetto attuatore.