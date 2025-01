Spazionapoli.it - Cercato dalla Fiorentina, ora Conte lo toglie dal mercato: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli CalcioUltimissime – Antoniodaluno degli uomini più chiacchierati del momento: eccoIl mese di gennaio è forse uno dei più difficili per gli allenatori. Nel pieno del campionato, con tante partite da giocare, al centro sportivo è sempre un gran via vai. Ecco le ultimissime di calciosul Napoli.L’allenatore del Napoli, ma un po’ anche i suoi colleghi, non vedranno l’ora che questo mese terminerà quanto prima. La finestra dedicata alinvernale è sempre molto delicata. E tutto può cambiare così rapidamente, con trattative che nascono all’improvviso e possono cambiare il corso delle cose.Basti pensare a Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha chiesto al Napoli la cessione proprio nei primi giorni di gennaio, mentre il PSG è alla porta e tratta con De Laurentiis per l’acquisto del cartellino.