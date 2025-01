Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, nasce Viale Franco Troiano: la strada intitolata allo storico presidente della Cavese

Tempo di lettura: 2 minutiCon una grande partecipazione popolare si è svolta stamattina, 11 gennaio, la cerimonia di intitolazionenuovae dell’ area antistante il Palaeventi e il campo sportivo di Pregiato, all’indimenticato promoter di grandi concerti, portiere prima edal 1996 al 1999Calcio,.Il Sindaco Vincenzo Servalli e il figlio di, Alfonso, hanno scoperto la targa, tra gli applausi dei presenti; don Luigi Grimaldi ha poi impartito la benedizione. “Sono passati 25 anni dalla scomparsa di– afferma il Sindaco Servalli – ma oggi abbiamo avuto la riprova di quanto sia ancora vivo il ricordo. La eco dei grandi concerti dei più importanti artisti e band mondiali non è ancora sopita e ancora oggi, ovunque in Italia, mi ricordano di quella straordinaria stagione tra gli anni 80 e 90 che ha vissuto la nostra città, divenuta per un decennio una tra le grandi capitalimusica italiana e internazionale.