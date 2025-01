Inter-news.it - Caso ‘Doppia Curva’: nuove rivelazioni da Inzaghi e Calhanoglu – TS

Il“Doppia Curva”, come etichettato dalla Procura di Milano, continua a tenere banco. Arrivano nuovi estratti sulle dichiarazioni di Simonee Hakan. I due tesserati dell’Inter confermano i rapporti con gli ex capi ultras nerazzurri.– La Procura di Milano continua a lavorare sul“Doppia Curva“, che coinvolge i gruppi organizzati di Inter e Milan, esploso tra settembre e ottobre con l’arresto di tanti esponenti delle due curve. Gli inquirenti nelle scorse settimane hanno sentito le deposizioni dei tesserati: da Simone, Hakane Javier Zanetti per l’Inter a Davide Calabria per il Milan. Se dal punto di vista penale, ovviamente non rischiano nulla, diverso è ilper la procura della FIGC. Il procuratore Chinè ha raccolto i documenti sule presto deciderà sul