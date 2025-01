Thesocialpost.it - Carpi, l’incidente che ha ucciso il 20enne Riccardo Rovatti: il semaforo lampeggiante e la mancata precedenza

(Modena), 11 gennaio 2025 – “Ciao Ma’, esco a fare un giretto con Luca e Angelo, ci vediamo dopo”. Con queste parole, 20 anni, si è congedato mercoledì sera dalla madre, Simona Berselli. “È stata l’ultima volta che ho sentito la sua voce, l’ultima volta che l’ho visto. È uscito da quella porta e non è mai più rientrato. Sono incredula, mi aspetto di vederlo entrare da un momento all’altro e che mi dica ancora ‘Ciao Ma’”.La tragedia è avvenuta nelle prime ore di giovedì.è morto a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale all’incrocio tra viale Manzoni e via Medaglie d’Oro, dove l’auto su cui viaggiava con due amici si è scontrata con un altro veicolo.“Mi pare tutto irreale – racconta la madre – devo ancora realizzare che mio figlio non c’è più.