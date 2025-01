Caro benzina i prezzi arrivano a 240 euro al litro in autostrada | quanto sono aumentati

Thesocialpost.it - Caro benzina, i prezzi arrivano a 2,40 euro al litro in autostrada: quanto sono aumentati

dellastanno tornando a salire dopo mesi di calo. Nelle autostrade italiane, laservita ha superato i 2,4alin alcune aree, con picchi riscontrati sulla A1, A2, A4 e A14. L’associazione di consumatori Codacons ha riportato i dati, sottolineando come in diversi punti di rifornimento il prezzo del carburante servito si sia avvicinato alla cifra record di 2,4al, con 2,399sulla A21, 2,366sulla A4 e 2,359sulla A14. Anche nei distributori self-service cistati picchi oltre i dueal, con 2,039sulla A14 e 2,029sulla A22 e A4.Questi aumenti, seppur non rappresentativi di tutti i distributori, indicano un trend in crescita, conmedi per laself-service inche si aggirano attorno a 1,90al