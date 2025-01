Ilnapolista.it - Calzona: «Ho allenato un Napoli senza allegria, Zielinski e Osimhen come se non li avessi mai avuti»

Leggi su Ilnapolista.it

Francesco, ex tecnico dele ct della Slovacchia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del nuovodi Antonio Conte.: «Hounse non limai»Su Lobotka:«E’ un giocatore da 100 milioni. Se non avesse perso un annetto o due, sarebbe arrivato a quella valutazione in anticipo. Perché fa un altro sport, con la sua intelligenza sublime».Cos’èper lei?«Un momento del quale sono orgoglioso, nonostante i risultati non siano stati quelli che ci aspettavamo. Ma quella squadra era forte, anche se non rappresentava appieno lo scudetto: via Kim, poi via Elmas,se non limai. Ma i problemi non erano in campo. Era sparita l’della fantastica stagione di Spalletti.