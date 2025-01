Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Soulé resta: rifiutata l’offerta del Betis

La sessione dicontinua a tessere trame tra diverse squadre, sia tra i confini nazionali che non. Larisulta una delle squadre più in fermento di questo inverno, consapevole di dover fare acquisti mirati per colmare le lacune della formazione giallorossa. Alcuni calciatori che non hanno trovato spazio in questa prima parte di stagione, come Enzo Le Fee, hanno deciso di intraprendere una nuova avventura; altri, invece, sono pronti a giocarsi la seconda chance.Tra questi ci sarebbe anche Matias Soule, giocatore che è riuscito a dimostrare soltanto in parte il suo valore, senza mai riuscire però a convincere del tutto. Claudio Ranieri, però, come detto in conferenza stampa, sembra disposto a continuare a dare all’argentino le nozioni necessarie per continuare a crescere, andando a confermare la volontà del giocatore di non lasciare ladurante la sessione diinvernale.