Calciomercato Roma, aria d'addio per Ryan: non solo Gollini come sostituto

Quando siamo ormai quasi giunti a metà gennaio ilè entrato ufficialmente nel vivo, con lache ha ufficializzato nella serata di ieri la prima operazione, con la cessione di Le Fee al Sunderland. Oltre a cercare rinforzi infatti, i giallorossi stanno valutando anche qualche uscita e tra queste figurerebbe anche Mathew. Il portiere australiano andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, ma potrebbe lasciare la Capitale già nel corso di questa finestra invernale di trattative.Fino a questo momento, il classe ’92 ha collezionato una sola presenza con la maglia giallorossa, scendendo in campo in Coppa Italia contro la Sampdoria. Nonostante l’ipotesi di rinnovo per ulteriori due stagioni, l’idea dell’estremo difensore sembrerebbe essere però quella di tornare in patria per chiudere probabilmente la carriera.