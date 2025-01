Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Kolo Muani e Araujo vicini

Sono essenzialmente due le trattative deldellache stanno tenendo con il fiato sospeso tutti i tifosi bianconeri. Nelle ultime ore il Managing Director Football della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, avrebbe alzato il pressing nei confronti sia dell’attaccante francese Randaldel Psg, sia del centrale del Barcellona, Ronald. Secondo Tuttosport, il francese avrebbe già accettato le avance degli juventini, che dovranno adesso vedersela con i parigini e con il Milan, in un particolare intreccio che coinvolge anche Barcellona e Milan. Per il difensore si attenderebbe invece la fine della Supercoppa di Spagna, che questa sera vedrà di scena proprio i blaugrana nel Clasico contro il Real Madrid.ha detto sìCome detto, gli uomini mercato dei bianconeri si sarebbero avvicinati sensibilmente all’ex Eintracht Francoforte, che negli ultimi giorni aveva superato nelle preferenze anche Joshua Zirkzee, poiché quest’ultimo non sarebbe stato liberato dallo United.