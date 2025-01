Rompipallone.it - Calciomercato Atalanta, la Dea sfida il Psg per il colpo scudetto: Gasperini sogna in grande

L’il Psg per mettere a segno il: oradavvero in.La prima parte della stagione dell’è stata da sogno. La Dea, a differenza delle precedenti annate, ha cominciato sin da subito con il piede giusto e a dimostrarlo c’è sia la classifica del campionato – seconda a tre punti di distacco dal Napoli con una partita in meno – sia quella della Champions League, tredicesima a due punti di distacco dall’ottavo posto occupato dal Lille a pari punti con Brest, Inter, Aston Villa, Bayer Leverkusen e Arsenal.Per proseguire la stagione a barra dritta,si aspetta nuovi innesti dalla società per migliorare una rosa già molto competitiva. Finora la Dea non ha messo a segno alcun, ma siincon un nome in particolare su cui sono puntati i riflettori di tutta l’Europa: Rayan Cherki.