Ilfogliettone.it - Cachi, tutti li considerano salutari ma occhio a questa patologia: conseguenze nefaste se esageri

Questo frutto, amato da grandi e piccini, può dare grandi benefici ma diventare anche un pericoloso rischio per la salute.Isono frutti autunnali dal sapore dolce e dalla consistenza cremosa, apprezzati per la loro versatilità e il loro valore nutrizionale. Originari dell’Asia orientale, sono stati coltivati per millenni e hanno trovato il loro posto nelle tradizioni culinarie di molti paesi. Esistono diverse varietà di, tra cui quelli dalla polpa morbida e gelatinosa e quelli più sodi, noti comemela.Il colore brillante e l’aspetto lucido li rendono irresistibili anche a livello estetico, ma ciò che li rende davvero speciali è il loro gusto unico, una combinazione di dolcezza e un retrogusto delicatamente speziato. Perfetti da gustare freschi, isi prestano anche alla preparazione di marmellate, dolci, e frullati.