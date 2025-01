Thesocialpost.it - Busto Arsizio, in 40 accerchiano due agenti: cori contro la Polizia e l’Italia

Venerdì sera asi sono verificati momenti di alta tensione in piazza Garibaldi, dove un gruppo di circa 40 giovani ha accerchiato duedellaintervenuti per identificare due individui segnalati per comportamenti molesti. La situazione è degenerata rapidamente, conle forze dell’ordine e, evidenziando un preoccupante problema di sicurezza nella città.Gli eventi in piazza GaribaldiLa vicenda ha avuto inizio quando laè stata chiamata per intervenire su due uomini, rispettivamente di 33 e 25 anni, entrambi nordafricani e già noti alle forze dell’ordine, che si stavano rendendo protagonisti di atteggiamenti molesti e danneggiamenti presso un McDonald’s. All’arrivo della Volante, i duesi sono trovati di fronte un gruppo di 40 giovani, in gran parte stranieri o di seconda generazione, che hanno circondato gliper impedire l’identificazione dei soggetti.