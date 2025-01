Ilgiorno.it - Brucia l’auto della moglie ma si ustiona il volto: arrestato

Sermide (Mantova), 11 gennaio 2025 – Ha dato fuoco alla macchinadopo l'ennesimo litigio, ma si èto aldando ai carabinieri, che lo hanno, la provasua colpevolezza. È accaduto ieri a Sermide, nel Mantovano. Un 3 6enne extracomunitario solo pochi giorni fa era stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti nei confrontiche poi era stata accolta in una comunità protetta assieme ai figli minorenni. La donna aveva però deciso di rientrare subito a casa e di riprendere la convivenza. Che è durata poco perché, in seguito all'ennesimo litigio con il marito rientrato ubriaco, si è nuovamente allontanata da casa per andare con i figli da un conoscente. L'uomo ha quindi preso di mira l'autoe, utilizzando la chiave di scorta, l'ha presa per raggiungere un distributore da cui ha prelevato alcuni litri di benzina messi in una tanica.