Sport.quotidiano.net - Brescia, contro la Sampdoria è d'obbligo ritrovare la vittoria. Formazioni e diretta tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo i quattro pareggi che hanno accompagnato il suo arrivo sulla panchina del, mister Pierpaolo Bisoli vuole inaugurare il nuovo anno riportando le Rondinelle a quellache, curiosamente, manca proprio dalla gara giocata in casa dei blucerchiati lo scorso 3 novembre. Un obiettivo che è reso di fondamentale importanza da una classifica che ha visto la formazione biancazzurra scivolare a tre soli punti di vantaggio dalla zona play out, una minaccia che sta preoccupando fortemente una tifoseria sempre più delusa e “distante” dall’operato del presidente Cellino. Come sempre sta accadendo in questa stagione, le Rondinelle stanno per presentarsi al nuovo appuntamento in condizioni davvero precarie, visto che con unaa sua volta costretta a trovare riscatto saranno certamente assenti gli squalificati Cistana, Bisoli e Olzer, mentre verranno definite solo in extremis le condizioni di Moncini, febbricitante al pari di Cistana, Jallow, alle prese con una contusione, e di Borrelli che, pur essendo “oggetto del desiderio” di diverse squadre (alcune pure di serie A), non sta riuscendo a ripetere le prestazioni che in estate hanno convinto il presidente Cellino a sborsare una cifra importante per trasferire a titolo definitivo in biancazzurro l’ormai ex attaccante del Frosinone.