Tvplay.it - Boom Juve, colpo da 12 milioni: Thiago Motta può finalmente esultare

Leggi su Tvplay.it

Laè vicina ad abbracciare il suo primo rinforzo:potrebbe avere presto a disposizione un giovane talento a buon mercato.Un vero e proprio affare per dare aun giocatore di cui, in questo momento, il tecnicontino ha decisamente bisogno. Il progetto di rifondazione della rosa bianconera prosegue incessante, e tra la necessità di rinforzare la squadra senza compromettere i conti, Giuntoli ha trovato il profilo ideale. L’operazione, emersa nelle ultime ore, potrebbe essere il primodel mercato di gennaio 2025 dellada 12può. (LaPresse) TvPlay.itIl pareggio di quest’oggi contro il Torino ha confermato i cronici problemi che sta affrontando lantus, in particolare dopo l’infortunio di Bremer.