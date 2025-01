Spazionapoli.it - Billing rompe il silenzio: ecco le sue prime parole da calciatore del Napoli

Notizie Calcio– Le primissimein azzurro di Philip, il nuovo colpo di mercato degli azzurri.Il nuovo colpo delannunciato a 24 ore dalla sfida di campionato al Diego Armando Maradona contro il Verona:le ultime notizie legate al mondo del calcio azzurro.Philipè il nuovo acquisto deldi Antonio Conte di questa sessione invernale. Ilarriva dalla Premier League, precisamente dal Bournemouth, dove ha trascorso le ultime cinque stagioni e mezzo. Il centrocampista danese arriva per rimpiazzare la partenza di Folorunsho ed è sbarcato nella giornata del 10 gennaio in Italia. Questa mattina, sabato 11 gennaio, ha svolto le visite mediche. Solo in serata è arrivato il comunicato ufficiale dei partenopei e il consueto post su X da parte del presidente De Laurentiis.