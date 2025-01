Ilrestodelcarlino.it - Beko, lunedì riparte la protesta. Ancora silenzio dal ministero, scatta il primo sciopero dell’anno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche ladi Comunanza verrà coinvolta dallodei metalmeccanici, in programma. Si tratta di unaproclamata per la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, indetta da Fim, Fiom e Uilm. Dopo sei mesi di confronto, Federmeccanica ha rigettato la piattaforma presentata dai sindacati ed è stata rifiutata, tra l’altro, la richiesta di aumento salariale di 280 euro oltre alla riduzione dell’orario di lavoro. Alladi Comunanza, il presidio dei lavoratori metalmeccanici si svolgerà appuntodalle 9.30 alle 11.30, mentre lo(nella stessa giornata) durerà otto ore. "Manifesteremo per darepiù risonanza alla vertenza che ad oggi non vede la convocazione al Mimit preannunciata nell’ultimo incontro di dicembre" scrivono in una nota le Rsu Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil dellaEurope, ricordando la vicenda della recente vertenza Fedrigoni con la chiusura della società Giano e oltre 100 lavoratori protetti per un anno dalla cassa integrazione straordinaria, in attesa di essere ricollocati e riformati.