Basket Serie A 2024 2025 | Brescia-Trento il big match Tortona e Treviso per l’ultimo posto in Coppa Italia

Leggi su Sportface.it

Nel weekend tra sabato 11 e domenica 12 gennaio va in scena la 15^ giornata delladi, fondamentale perché segna la chiusura del girone di andata e quindi il piazzamento definitivo dal quale scaturiranno gli accoppiamenti per la. Sono sette le squadre già certe di unnella competizione, che si terrà dal 12 al 16 febbraio a Torino. A contendersinellasono. Ecco, quindi, gli spunti più interessanti di giornata, oltre alle varie ipotesi di parità.RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA IN DIRETTAIL REGOLAMENTO DELLAAMyles Cale – Foto Roberto Tommasini / IPA Sport / IPAbigdella 15^ giornataA spiccare, tra gli anticipi del sabato, è la sfida al vertice tra, le due squadre che comandano la classifica nonostante entrambe arrivino da una sconfitta nelturno.